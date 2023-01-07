В Казахстане электромобилям разрешат ездить по «выделенкам» и бесплатно парковаться

Электрическим автомобилям и гибридному транспорту с электродвигателями разрешат ездить по выделенным для общественного транспорта полосам в Казахстане. При этом парковки на коммунальных платных автостоянках для водителей электрических авто станут бесплатными.

Также предлагается создать специальные места для зарядки электромобилей.

На водителей электромобилей не будет распространяться запрет на стоянку с работающим двигателем в жилой зоне, поскольку моторы электромобилей не издают шума. Электромобилям будут выдавать специальный государственный регистрационный номерной знак зеленого цвета, что позволит водителям свободно пользоваться своими льготами.

Источник: informburo.kz



