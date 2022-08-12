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В Казахстан прибыл «железный человек», который прошел гонку 192 раза
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Сегодня в 17:45

В Казахстан прибыл «железный человек», который прошел гонку 192 раза

До старта масштабного соревнования по триатлону — Ironman Kazakhstan — осталось меньше двух суток. Спортсмены уже зарегистрированы, обратного пути нет, осталось лишь выспаться, набраться сил и приступать к гонке. В этом году дистанцию будут преодолевать 1014 казахстанцев.

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Впервые в СНГ одновременно стартуют триатлеты двух дистанции — полной и «половинки». Чтобы стать «железным человеком», атлетам необходимо преодолеть три этапа: заплыв на 3,86 километра, заезд на велосипеде на 180,25 километров и марафонский забег на 42,195 километра.

Именитые триатлеты со стажем более 25 лет поделились своими советами для новичков.


Луис Альварез прибыл в Казахстан для участия в своем 193 забеге. До начала карьеры в триатлоне он был обычным домоседом и много курил. Все изменилось в 1983 году, когда он пробежал первый марафон в родном городе и с тех пор не останавливался. Неделю назад Луис участвовал в Ironman на Аляске, а на следующей неделе летит в Канаду. Свою юбилейную двухсотую гонку планирует пройти в ноябре в Мексике.

Помимо триатлона спортсмен также любит покорять вершины. Он уже поднялся на самые высокие точки на всех 7 континентах мира.

Луис Альварез


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Каждый раз, когда я покоряю дистанции Ironman, вдохновляюсь на следующую гонку. Пересечение финишной черты — один из самых восхитительных моментов в моей жизни!

Постарайтесь отключить все свои мысли, насладитесь красотой трассы и ловите момент. Гонка длится практически весь день, не стоит тратить всю энергию в начале, каждый этап требует плавного вступления. Улучшение результатов будет постепенным, не стоит требовать от своего тела невозможного — нужно его слушаться.


Даниил Сапунов занимается триатлоном уже 25 лет. Трижды участвовал в Олимпиаде, дважды — за Казахстан. Согласно рейтингу, Men Olympic Ranking London 2012 стал лучшим украинским триатлетом. Даниил Сапунов прилетел на Ironman Kazakhstan уже не как участник, а как тренер и поделился профессиональными советами, которые еще могут помочь участникам за два дня до старта.

Даниил Сапунов


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Сегодня и завтра усиленно тренироваться уже не надо. Спортсменам необходимо выспаться, набраться сил, хорошенько поесть, но делать это правильно. Кушать маленькими порциями, потреблять больше углеводов, но не мешать их с белками. Если семья приготовила бешбармак, то лучше днем поесть мясо, а вечером тесто, чтобы между ними был промежуток три часа. На время убрать с рациона салаты и фрукты.

Как-то тренер сказал мне, что триатлон — это не просто вид спорта, а стиль жизни, или даже сексуальная ориентация. Мотивация заключается только в самом себе, ты хочешь пересилить других, в какой-то мере пересилить себя. Не было гонок, когда во время дистанции ты не думаешь, зачем вообще я взялся за это, но после финиша понимаешь, ради чего был пройден этот путь.


Поболеть за участников и зарядиться их энергией можно придя в столичный Триатлон парк 14 августа. Также вы можете следить за турниром на телеканале Qazsport, который будет вести специальные репортажи с трасс.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.