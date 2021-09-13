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В Капшагае завершился второй соревновательный день в рамках Открытого Чемпионата РК по триатлону
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Сегодня в 11:23

В Капшагае завершился второй соревновательный день в рамках Открытого Чемпионата РК по триатлону

На линию старта в общей сложности вышли 95 спортсменов разных категорий из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Костанайской и Туркестанской областей.

Все участники преодолевали суперспринтерскую дистанцию — 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега.

Алматинец Ануар Турубаев выиграл гонку преследования категории Elite с результатом 24:31. Более двух минут уступил ему Семен Пивоваров из Костанайской области и занял второе место.

У девушек в этой категории выступала Дарья Бычкова и показала результат — 29:43.

В категории U15 прекрасную подготовку показала Диана Ержанова, которая финишировала за 28:06. Второе и третье места заняли представительницы Акмолинской области — Юлиана Петрова (29:46) и Анель Исабаева (30:02). У юношей этой категории золото выиграл Куаныш Бекенов из Нур-Султана с результатом 26:41.

В категории U17 у девушек гонку выиграла столичная спортсменка Ева Пинчук (30:21). На втором месте разместилась Анастасия Захарова из Акмолинской области, уступившая сопернице 30 секунд. Тройку замкнула алматинка Милена Саприна. Ее итоговое время — 31.04.

Быстрее всех у юношей категории U17 к финишу прибежал Арлан Жанабай (25:15). Руслан Бекенов из Костанайской области стал вторым (25:43), а Али Жанат — третьим со временем 25:47.

В категории U19 золото забрала член юниорского состава сборной Аружан Аманжолова из Туркестанской области с результатом 30:46. На втором месте разместилась Хафиза Гультураева (31:21). Борьбу у финиша в этой категории выиграл Даниил Породнов со временем 23:41. Наступая ему на пятки, завершил гонку Александр Тен, у которого результат 23:43. Через секунду пересек финишную черту Егор Крупяков (23:43).

В категории до 23 лет выступала Юлия Озерова и финишировала за 28:01. Алихан Абусеит из Шымкента выиграл гонку среди юношей категории U23 (24:06). Алматинец Кирилл Рожков разместился на второй строчке (24:41). Третьим стал Ерасыл Аманжолов из Туркестанской области, уступив лидеру 50 секунд.

Результаты всех спортсменов доступны здесь.

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