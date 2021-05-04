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В Капшагае прошел I этап Кубка TEMIRADAM по триатлону
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Сегодня в 10:43

В Капшагае прошел I этап Кубка TEMIRADAM по триатлону

2 мая в Капшагае прошел I этап Кубка TEMIRADAM по триатлону. В соревновании приняли участие 144 атлета категорий Pro и Age Group.

Участники преодолевали спринтерскую дистанцию дуатлона: 2,5 км бега, 20 км велоэатап и 5 км бега. Плавательный этап был отменен решением судей из-за холодной воды.

В этот раз впервые в истории кубка дебютировали атлеты категории Pro. Также начался розыгрыш рейтинговых очков не только среди атлетов-любителей, но и среди казахстанских клубов триатлона, участвующих в рейтинговой системе Казахстанской федерации триатлона.

В дебютной категории Pro покорять трассу вышли 4 атлета. Среди женщин первое место заняла столичная спортсменка Екатерина Шабалина со временем 1 час 2 минуты и 24 секунды. На второй позиции разместилась представительница клуба ERG Team Надежда Бекмаганбетова. Ее время 1 час 3 минуты и 14 секунд.

Среди мужчин категории Pro «золото» завоевал представитель клуба TriClub Nomad — Дарын Конысбаев. Дарын продемонстрировал абсолютно лучшее время дня — 54 минуты и 36 секунд. Вторую строчку занял Ерасыл Аманжолов (1 час 2 минуты 15 секунд) из ERG Team.

В категории Age Group лучший результат (1 час 54 секунды) показал Евгений Азарьев, выступавший в возрастной группе М25-29. Среди женщин первый результат принадлежит Актолкын Бухарбаевой из TriClub Nomad — 1 час 25 минут 44 секунды.

В зачете эстафетных команд быстрее всех оказались члены команды Школы триатлона World Class, показавшие общее время 59 минут и 13 секунд.

Согласно клубной системе КФТ, победителям и призерам в категории Pro этапов Кубка TEMIRADAM были присвоены не только рейтинговые очки, но и денежные сертификаты. Следующий этап кубка запланирован на 13 июня в Алматы.

Результаты всех участников доступны на сайте www.temiradam.com.

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#казахстан #спорт #триатлон #чемпионат
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