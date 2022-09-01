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В Италии стартовал 79 международный кинофестиваль
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Сегодня в 10:08

В Италии стартовал 79 международный кинофестиваль

31 августа на итальянском Лидо стартовал 79 Венецианский международный кинофестиваль. В основной конкурс включено 23 ленты. Среди них — работы Даррена Аронофски, Мартина МакДоны, Джафара Панахи, Луки Гуаданьино и Алехандро Гонсалеса Иньяритту.

На смотре будет представлена российско-казахстанская драма «Голиаф» Адильхана Ержанова, которая включена в секцию Горизонты Extra, и советская картина «Братан» Бахтиера Худойназарова — создана она в 1991 году в Таджикистане и вошла в программу Венецианской классики.

Фильмом открытия станет трагикомедия Ноа Баумбаха «Белый шум» производства Netflix. Председателем жюри станет американская актриса Джулианна Мур.

Источник: proficinema.ru

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