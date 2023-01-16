В Италии создали гиперкар, работающий на пластиковых отходах

Машина может развивать скорость почти 380 км в час. В новом Bertone GB110 используется Select Fuel — запатентованный метод преобразования пластикового мусора в жидкое топливо.





В честь 110-летия итальянской компании планируется выпустить 33 автомобиля. Покупатели получат эти машины к весне 2024 года.





Инженеры итальянской фирмы Bertone представили дизайн гиперкара, работающего на мусоре. Топливо для автомобиля изготавливается из пластиковых отходов.