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В Италии создали гиперкар, работающий на пластиковых отходах
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Сегодня в 10:29

В Италии создали гиперкар, работающий на пластиковых отходах

Инженеры итальянской фирмы Bertone представили дизайн гиперкара, работающего на мусоре. Топливо для автомобиля изготавливается из пластиковых отходов.

Машина может развивать скорость почти 380 км в час. В новом Bertone GB110 используется Select Fuel — запатентованный метод преобразования пластикового мусора в жидкое топливо.

В честь 110-летия итальянской компании планируется выпустить 33 автомобиля. Покупатели получат эти машины к весне 2024 года.

Источник: plus-one.ru

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