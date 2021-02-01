В Италии снова распродают дома по 1 €

В Италии продолжают распродавать дома по 1 €. Теперь такую инициативу запустили в городе Троина, который когда-то был столицей Сицилии.

Власти уже готовят дома в историческом центре, которые выставят на продажу. Первые 30 планируют отдать на аукцион в конце января. Еще 100 продадут в течение года.

Стартовая цена покупки дома стандартная — 1 €. Но покупателям придется еще внести залог 5000 €. Работы нужно начать в ближайшие два года после покупки. Власти готовы поддержать новых владельцев: не взимать налоги в первые три года, выделить около 15 000 € на ремонт и 10 000 € на работы по повышению энергоэффективности.

Троина, как и многие коммуны Италии, запускает распродажу, чтобы привлечь новых жителей и оживить город. Сейчас там живет меньше 10 000 человек.

Источник: 34travel.me