Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-italii-snova-rasprodayut-doma-po-1
В Италии снова распродают дома по 1 €
187
/
/

Сегодня в 12:07

В Италии снова распродают дома по 1 €

В Италии продолжают распродавать дома по 1 €. Теперь такую инициативу запустили в городе Троина, который когда-то был столицей Сицилии.

Власти уже готовят дома в историческом центре, которые выставят на продажу. Первые 30 планируют отдать на аукцион в конце января. Еще 100 продадут в течение года.

Стартовая цена покупки дома стандартная — 1 €. Но покупателям придется еще внести залог 5000 €. Работы нужно начать в ближайшие два года после покупки. Власти готовы поддержать новых владельцев: не взимать налоги в первые три года, выделить около 15 000 € на ремонт и 10 000 € на работы по повышению энергоэффективности.

Троина, как и многие коммуны Италии, запускает распродажу, чтобы привлечь новых жителей и оживить город. Сейчас там живет меньше 10 000 человек.

Источник: 34travel.me

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #италия #недвижимость
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Forbes назвал самых богатых людей мира в 2020 году
1022
Китайский онлайн-учебник Zuoyebang собирает 750 миллионов долларов
628
Музыкант оркестра рассказал, что ему дает изоляция и как обучать музыке на расстоянии
2342