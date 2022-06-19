В Италии построили трассу, способную заряжать электроавтомобили во время движения

В Италии появилась автомобильная магистраль, позволяющая заряжать электрокары прямо во время движения.

Трассу построили в коммуне Кьяри на севере страны. Ее разместили на испытательном полигоне «Арена будущего». Зарядный механизм встроен прямо в полотно дороги — он скрыт под асфальтом.

Благодаря этой инновации электроавтомобили могут подзаряжаться без необходимости в остановке. Магистраль стала частью системы Dinamic Wireless Power Transfer.

Энергию для передвижения машин можно получать из возобновляемых источников энергии, например, солнечных или ветряных. Чтобы подзаряжать электрокар, его необходимо оснастить специальным приемником.

Компания уже провела испытания трассы, для этого использовали автомобиль Fiat New 500. Он смог поддерживать скорость во время движения по шоссе, не расходуя энергию, находящуюся в его батареях.