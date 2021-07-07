Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-islandii-ispytali-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu
В Исландии испытали четырехдневную рабочую неделю
21
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:38

В Исландии испытали четырехдневную рабочую неделю

В Исландии доказали успешность метода четырехдневной рабочей недели. Результаты исследования приводят Ассоциация за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британский центр Autonomy.

Эксперимент проводился в течение четырех лет — с 2015 по 2019 год. Участие в нем принимали 3000 человек, то есть 1% всей рабочей силы страны. Среди них оказались госслужащие из разных сфер — от учителей до врачей.

На период эксперимента сотрудников перевели с 40-часовой рабочей недели на 35-часовую с сохранением прежней зарплаты. Однако некоторые из участников отклонялись от традиционного графика с 09:00 до 17:00 или работали в ночные смены.

В результате аналитики отметили прежнюю производительность, а в некоторых случаях — повышение эффективности труда. Все добровольцы заявили, что они стали лучше себя чувствовать, перестали испытывать стресс и выгорание, а также наладили баланс работы и отдыха.

На каких-то рабочих местах сотрудники начинали делегировать и расставлять приоритеты в задачах эффективнее. Другие переходили на более короткие и сфокусированные встречи. Кто-то отменял собрания и обсуждал важные вопросы по электронной почте.

Благодаря таким результатам, исландские профсоюзы добились постоянного сокращения рабочих часов. С 2019 года число сотрудников, которые находятся на рабочем месте меньше часов или имеют право на их сокращение, увеличилось до 86% от рабочей силы страны.

Ранее на четырехдневную рабочую неделю перешли сотрудники японского подразделения Microsoft. Продуктивность филиала выросла на 40%. За год до этого систему опробовала новозеландская Perpetual Guardian. Компания выяснила, что подобный режим снижает уровень стресса и увеличивает работоспособность сотрудников.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #microsoft #эксперимент #исландия #ученые
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Театры ARTиШОК и «Ильхом» выпустили 5 серию совместного Zoom-сериала
610
AliExpress открывает отдельный магазин для поддержки небольших fashion-брендов
759
«Абу-Даби Плаза» создаст новые рабочие места в столице
2218