В Индонезии вводят новые визы для туристов на пять лет

В Индонезии представили новую визу для туристов. С ней можно будет приезжать в страну неограниченное количество раз в течение пяти лет.

Максимальный срок пребывания за одну поездку должен быть не больше 60 дней. Пока непонятно, можно ли будет «обнулить» его выездом за границу или придется ждать какое-то время.

Виза даст возможность ее владельцам посещать встречи, мероприятия, конгрессы и выставки в качестве участников, приезжать в гости к друзьям или семье, а также исследовать страну как туристы. Но работать по ней в стране будет запрещено. За нарушение правил предусмотрен штраф.

Податься на визу уже можно. Обойдется она приблизительно в € 800.

Источник: 34travel.me