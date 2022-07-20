В Индии создали кольцо с почти 25 000 бриллиантов. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Индийская компания SWA Diamonds создала кольцо под названием «Ами», что в переводе с санскрита значит «бессмертие», украшенное 24 679 бриллиантами. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Изначально мастерами компании был создан прототип кольца, его выполнили из пластика. Затем форму воссоздали в цифровом виде. На проектирование финальной версии дизайна украшения ушло почти три месяца.

При создании изделия использовали 3D-печать, с ее помощью изготовили форму для драгоценности. В нее залили жидкое золото, которое после охладили. Золотым фрагментам придали форму 41 лепестка.

Затем специалисты вручную прикрепили к лепесткам вешенки бриллианты. Кольцо украсили натуральными камнями. Драгоценный гриб прикрепили к круглому основанию кольца — его также частично покрыли бриллиантами.

В итоге мастерам удалось сделать украшение весом 340 граммов. Его стоимость составила 95 243 $.

Источник: daily.afisha.ru