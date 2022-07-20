Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-indii-sozdali-kol-co-s-pochti-25-000-brilliantov-ono-voshlo-v-knigu-rekordov-ginnessa
В Индии создали кольцо с почти 25 000 бриллиантов. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса
95
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:48

В Индии создали кольцо с почти 25 000 бриллиантов. Оно вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Индийская компания SWA Diamonds создала кольцо под названием «Ами», что в переводе с санскрита значит «бессмертие», украшенное 24 679 бриллиантами. Оно попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Изначально мастерами компании был создан прототип кольца, его выполнили из пластика. Затем форму воссоздали в цифровом виде. На проектирование финальной версии дизайна украшения ушло почти три месяца.

При создании изделия использовали 3D-печать, с ее помощью изготовили форму для драгоценности. В нее залили жидкое золото, которое после охладили. Золотым фрагментам придали форму 41 лепестка.

Затем специалисты вручную прикрепили к лепесткам вешенки бриллианты. Кольцо украсили натуральными камнями. Драгоценный гриб прикрепили к круглому основанию кольца — его также частично покрыли бриллиантами.

В итоге мастерам удалось сделать украшение весом 340 граммов. Его стоимость составила 95 243 $.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#индия #украшения #рекорд #книгарекордовгиннеса #кольцо
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Wildberries купит банк «Стандарт-кредит»
917
В мае в Италии откроются достопримечательности
766
Makvin & Mulan представят новый трек в MEGA Silk Way
2233
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.