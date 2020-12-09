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В год своего 75-летия Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы запускает кампанию #BeTolerant2020
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09.12.2019

В год своего 75-летия Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы запускает кампанию #BeTolerant2020

Международный день толерантности или День терпимости отмечается ежегодно 16 ноября. Его цель — напомнить миру о важности соблюдения принципов мирного сосуществования независимо от культурных, религиозных, индивидуальных и иных различий.

В этот день во многих странах проходят акции и мероприятия, которые призывают принимать многообразие культур и форм самовыражения, оберегать человеческую индивидуальность. В этот день также началась информационная кампания для Казахстана и других стран Центральной Азии, где живут представители более 120 национальностей и народностей.

В рамках кампании #BeTolerant2020 запланировано множество активностей. Например, пройдет онлайн-дискуссия «Молодежные беседы о толерантности» при участии спикеров из Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Европы, Океании.

В социальных сетях и на онлайн-площадках будут размещены социальные видеоэксперименты с известными артистами, медиаинфлюенсерами и блогерами, такими как Ерден Телемисов, певица Данэлия Тулешова, блогеры Азиза Айбадуллина, Джулиана Карузо и Ержан Рашев, продюсеры Адель Смит и Дамир Тастембеков, и многими другими. Участникам было предложено угадать имена, этническую принадлежность и родной язык совершенно незнакомых им людей, основываясь только на своих предположениях и интуиции.

ЮНЕСКО Алматы также представит серию коротких роликов, которые направлены на искоренение сексистких выражений по отношению к женщинам и девочкам. Этот проект находит свое отражение в глобальной кампании ООН «16 дней активизма против гендерного насилия», которая ежегодно проходит с 25 ноября по 10 декабря.

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#юнеско #betolerant2020 #деньтолерантности
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