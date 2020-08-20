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В финале Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «ПСЖ»
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Сегодня в 19:11

В финале Лиги чемпионов сыграют «Бавария» и «ПСЖ»

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла «Лион» (3:0) и вышла в финал турнира.

Таким образом, в финале встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 23 августа на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» в Лиссабоне.

Больше всего побед в финале Лиги чемпионов на счету мадридского «Реала» — 13. «Бавария» выигрывала трофей пять раз и столько же играла в финале. В последний раз клуб побеждал в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, тогда мюнхенцы обыграли в финале «Боруссию» (Дортмунд) со счетом 2:1.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал турнир. Парижская команда впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов. Из французских клубов победителем ведущего еврокубкового турнира становился только «Марсель» (1993). В общей сложности клубы из чемпионата Франции шесть раз играли в финалах Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов.

Источник: championat.com

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