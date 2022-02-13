В феврале «Астана Балет» представит уникальную программу

19 и 20 февраля в театре «Астана Балет» состоится Вечер хореографии легендарного Джорджа Баланчина. В первом отделении будет представлен одноактный балет «Серенада» на музыку П. Чайковского в постановке Виктория Саймон, во втором — «Каприччио для фортепиано с оркестром» на музыку Игоря Стравинского в постановке Пола Бооса. Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра под управлением Армана Уразгалиева, фортепианное соло исполнит Амир Тебенихин.

26 февраля состоится дебютный концерт симфонического оркестра «Астана Балет». Столичный коллектив готовится к первому выступлению на сцене театра, в котором примут участие 70 музыкантов под руководством главного дирижера Армана Уразгалиева.

В программе концерта L'ouverture самые известные произведения классической музыки. В первом отделении будут представлены: симфоническая поэма «Дударай» Е.Брусиловского, Danse Macabre К.Сен-Санса, «Испанское Каприччио» Н. Римского-Корсакова. Во втором отделении — концерт для фортепиано с оркестром #3 Рахманинова. Сольную партию исполнит Амир Тебенихин — известный казахстанский пианист, лауреат многих Международных конкурсов.



