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В Европе открыли виртуальный портал между двумя городами
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Сегодня в 11:07

В Европе открыли виртуальный портал между двумя городами

В Европе открыли виртуальный портал между двумя городами: литовским Вильнюсом и польским Люблином. Портал — это экран, похожий на дверь, выполненной в стиле футуризма и транслирующий в режиме онлайн происходящее по обе его стороны.

Показывать в реальном времени происходящее по обе стороны портала, позволяют установленные на экранах камеры. Города портала — Вильнюс и Люблин разделяют 600 километров.

Разработчики — группа Portal, планируют «соединить мир несколькими десятками» подобных порталов.

Источник: rb.ru

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#путешествия #технологии #виртуальнаяреальность
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