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В Европе на дорогах общего пользования появятся первые беспилотные автобусы
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Сегодня в 10:05

В Европе на дорогах общего пользования появятся первые беспилотные автобусы

Французский стартап EasyMile создал автономный автобус, который стал первым беспилотным транспортным средством в Европе, допущенным к дорогам общего пользования. Шаттл EZ10 скоро начнет курсировать по дорогам Франции.

EasyMile протестировала свой автомобиль более чем в 30 странах мира, в том числе в Сингапуре, США, Финляндии и Австралии. Каждую машину контролировал удаленный оператор.

Последняя версия автомобиля EZ10 рассчитана на 15 человек. Она оснащена мягкими сиденьями, ремнями безопасности, а также автоматизированным пандусом и точками крепления для инвалидных колясок.

Недавно EasyMile объединилась с немецким стартапом Sono Motors для интеграции солнечных батарей, что позволит увеличить дальность хода транспортного средства.

Компания тестирует свой шаттл без водителя в медицинском кампусе Онкополь во французской Тулузе. Он курсирует между главным входом и парковкой по маршруту длиной 600 метров с участием велосипедистов, пешеходов, а также других автомобилей и автобусов.

EasyMile стала первой компанией, которая получила от французского правительства допуск четвертого уровня. На этом уровне транспортному средству можно работать без человека на борту.

Источник: incrussia.ru

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