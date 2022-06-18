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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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В Душанбе прошел MUSIC FEST DUSHANBE
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Вчера в 22:18

В Душанбе прошел MUSIC FEST DUSHANBE

MUSIC FEST DUSHANBE — масштабный фестиваль музыки, на открытой площадке, с привлечением популярных артистов и ди-джеев, стал одним из самых ярких музыкальных мероприятий города, развлекательной программой и подарками.

Цели и задачи проекта:

— сохранение и развитие традиций музыкальной культуры, поддержка и популяризация молодых артистов

— создание ежегодного городского мероприятия для жителей и гостей столицы

— расширение творческих связей между коллективами и привлечение иностранных партнеров

Дата мероприятия: 4 июня с 18:00 до 23:00

Количество посетивших мероприятие = 1604+

Место: Кули Душанбе.

Входной билет: 60 сомони

Артисты мероприятия: DJ MOHD, Фаррух Хасанов и группа «Трио», диджей FREEZ, DJ Price Love, Никруз Эребунов, танцевальные шоу, Lord of dance, Red Stand Uo, Bloody Good – Андрей, DJ Jova, Rahmatov Magence, DJ RVXIN.

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#искусство #таджикистан #душанбе #фестиваль #музыка
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.