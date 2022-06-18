В Душанбе прошел MUSIC FEST DUSHANBE

MUSIC FEST DUSHANBE — масштабный фестиваль музыки, на открытой площадке, с привлечением популярных артистов и ди-джеев, стал одним из самых ярких музыкальных мероприятий города, развлекательной программой и подарками.
Цели и задачи проекта:
— сохранение и развитие традиций музыкальной культуры, поддержка и популяризация молодых артистов
— создание ежегодного городского мероприятия для жителей и гостей столицы
— расширение творческих связей между коллективами и привлечение иностранных партнеров
Дата мероприятия: 4 июня с 18:00 до 23:00
Количество посетивших мероприятие = 1604+
Место: Кули Душанбе.
Входной билет: 60 сомони
Артисты мероприятия: DJ MOHD, Фаррух Хасанов и группа «Трио», диджей FREEZ, DJ Price Love, Никруз Эребунов, танцевальные шоу, Lord of dance, Red Stand Uo, Bloody Good – Андрей, DJ Jova, Rahmatov Magence, DJ RVXIN.