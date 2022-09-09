В Дубае появится умный технологический парк

Крупнейший в мире городской технологический район Urban Tech District площадью застройки 140 000 квадратных метров планируют создать в Дубае.

Технопарк предоставит пространство для конференций, обучения, исследований и бизнес-инкубаторов и расположится в районе Аль-Джаддаф и сделает Дубай центром городских инноваций.

Проект расширит городские технологические решения в гораздо большем масштабе и предоставит инвестиционные возможности для новаторов, решающих некоторые из наиболее важных проблем, связанных с устойчивыми городами. Новый район создаст 4 000 рабочих мест.

Источник: tengritravel.kz