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В Дубае появится умный технологический парк
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Сегодня в 09:46

В Дубае появится умный технологический парк

Крупнейший в мире городской технологический район Urban Tech District площадью застройки 140 000 квадратных метров планируют создать в Дубае.

Технопарк предоставит пространство для конференций, обучения, исследований и бизнес-инкубаторов и расположится в районе Аль-Джаддаф и сделает Дубай центром городских инноваций.

Проект расширит городские технологические решения в гораздо большем масштабе и предоставит инвестиционные возможности для новаторов, решающих некоторые из наиболее важных проблем, связанных с устойчивыми городами. Новый район создаст 4 000 рабочих мест.

Источник: tengritravel.kz

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#технологии #город #дубай #парк #район
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.