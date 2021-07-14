В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

Дубай, в котором находится самый высокий в мире небоскреб и самый большой торговый центр, побил еще один мировой рекорд, построив самый глубокий в мире бассейн для дайвинга.





Deep Dive Dubai открылся 7 июля, через десять дней после того, как был назван самым глубоким в мире бассейном для дайвинга по версии Книги рекордов Гиннесса.

Крытый бассейн глубиной 60 м превзошел бывшего рекордсмена — бассейн Deep Spot в Польше — почти на 15 м. Он вмещает 14 млн литров пресной воды — это минимум в 4 раза больше, чем в любом другом бассейне для дайвинга в мире. Температура воды поддерживается на уровне 30 °C, что позволяет погружаться в тонком гидрокостюме или купальнике.





На дне находится подводный город, который дайверы могут исследовать самостоятельно или с гидом. Там есть многоэтажный дом, библиотека и даже зал с игровыми автоматами, настольным футболом и бильярдом. По словам владельцев Deep Dive Dubai, чтобы увидеть все объекты под водой, нужно сделать несколько погружений.

Одним из первых посетителей бассейна стал наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, позже в нем побывал американский актер и рэпер Уилл Смит.



