В четырех регионах Узбекистана откроют технопарки, в Термезе — центр поддержки инвесторов

Первый проект будет реализован в Джизаке в 2023 году. В Бухаре открытие технопарка намечено на 2024 год, в Намангане — на 2025, в Нукусе — на 2026.
Их основными задачами станут:
— поддержка инновационных проектов молодежи, студентов, научных работников, преподавателей
— организация опытных площадок и бизнес-инкубаторов
— развитие и финансирование стартап-проектов инициативных молодых предпринимателей
— проведение тренингов и мастер-классов с участием представителей зарубежного бизнеса.
Всего в технопарках планируется создать четыре бизнес-инкубатора, восемь акселераторов, а также 12 коворкинг-центров.
Источник: spot.uz