В четырех регионах Узбекистана откроют технопарки, в Термезе — центр поддержки инвесторов

Первый проект будет реализован в Джизаке в 2023 году. В Бухаре открытие технопарка намечено на 2024 год, в Намангане — на 2025, в Нукусе — на 2026.

Их основными задачами станут:

— поддержка инновационных проектов молодежи, студентов, научных работников, преподавателей

— организация опытных площадок и бизнес-инкубаторов

— развитие и финансирование стартап-проектов инициативных молодых предпринимателей

— проведение тренингов и мастер-классов с участием представителей зарубежного бизнеса.

Всего в технопарках планируется создать четыре бизнес-инкубатора, восемь акселераторов, а также 12 коворкинг-центров.

Источник: spot.uz