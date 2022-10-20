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В четырех регионах Узбекистана откроют технопарки, в Термезе — центр поддержки инвесторов
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Сегодня в 11:04

В четырех регионах Узбекистана откроют технопарки, в Термезе — центр поддержки инвесторов

Первый проект будет реализован в Джизаке в 2023 году. В Бухаре открытие технопарка намечено на 2024 год, в Намангане — на 2025, в Нукусе — на 2026.

Их основными задачами станут:

— поддержка инновационных проектов молодежи, студентов, научных работников, преподавателей

— организация опытных площадок и бизнес-инкубаторов

— развитие и финансирование стартап-проектов инициативных молодых предпринимателей

— проведение тренингов и мастер-классов с участием представителей зарубежного бизнеса.

Всего в технопарках планируется создать четыре бизнес-инкубатора, восемь акселераторов, а также 12 коворкинг-центров.

Источник: spot.uz

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#технопарк #технологии #строительство #узбекистан #акселератор
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.