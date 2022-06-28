В Бурабае прошел юбилейный тридцатый национальный чемпионат по триатлону

В Бурабае при поддержке генерального партнера Группы компании ERG прошел юбилейный тридцатый национальный чемпионат по триатлону среди профессиональных атлетов. 116 спортсменов из 10 регионов Казахстана боролись за чемпионские титулы на различных дистанциях.

Атлеты категорий Elite и U17 состязались на суперспринтерской дистанции с групповым стартом. Атлеты до 23 лет определяли победителей на спринтерской дистанции. Самые юные участники категории U15 стартовали в смешанной эстафете.

В категории U23 выплыла большая группа атлетов, лидерами которой были Алихан Абусеит и Данил Зубцов. На велоэтапе активно работали Дарын Конысбаев и Мурат Жакен. Итог гонки решился на беговом этапе, где Д. Конысбаев чувствовал себя комфортнее. На втором месте — Мурат Жакен, на третьем — Асатбек Нарметов из Шымкента.

Тон гонки с самых первых метров в Elite задавали акмолинцы Аян Бейсенбаев, Темирлан Темиров и Мейрлан Искаков, которые и выиграли состязание.

Старт в категории U17 получился самым массовым. У юношей доминирование продемонстрировали представители Акмолинской области. Никита Дубинский после плавательного этапа взял лидерство и не уступил ни одному сопернику. На финишной прямой борьбу за серебро выиграл Абулхаир Тиржанов, бронзой довольствовался Арлан Жанабай.

У девушек этой категории первое и третье места завоевали представительницы Акмолинской области Анель Исабаева и Ангелина Редченко. Разбавить «акмолинский» подиум U17 смогла Вероника Иванюк, занявшая второе место.

Смешанная эстафета в U15 получилась зрелищной, лидирующая команда менялась на каждом этапе. Команда-победительница определилась на последнем этапе, когда Юлиана Петрова замыкала гонку, финишировав с перевесом в полторы минуты. До конца эстафеты на втором месте размещалась вторая команда Акмолинской области. Однако команде Нур-Султана удалось вырвать второе место у акмолинцев, благодаря слаженной работе. Диана Ержанова стала героиней дня, показав фантастическое время на вело, обогнав К. Бедрину с 30-секундным отрывом. На беговом этапе уступила Ю. Петровой, оставив на третьем месте второй состав акмолинцев.

Результаты турнирного дня доступны на www.triathlon.org.kz.