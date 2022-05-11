В Британии вручили премию BAFTA TV Awards 2022

Лучшим мини-сериалом в этом году признали «Срок» Льюиса Арнольда. Шон Бин, который исполнил в сериале главную роль, стал лучшим актером. А Джоди Комер, снявшаяся в драме «Сиделка», забрала награду за лучшую женскую роль.

Победители в главных номинациях следующие:

— Лучший драматический сериал — «На моем месте»

— Лучший мини-сериал — «Срок»

— Лучший телефильм — «Вместе»

— Лучшая мыльная опера — «Улица коронации»

— Лучший ситком — «Материнство»

— Лучшее развлекательное шоу — «Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером»

— Лучший актер — Шон Бин

— Лучшая актриса — Джоди Комер

— Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдиен

— Лучшая актриса второго плана — Кэти Тайсон

— Лучший актер в комедийном сериале — Джэми Деметриу

— Лучшая актриса в комедийном сериале — Софи Уиллан.

Церемония награждения прошла 8 мая в лондонском Ройал-Фестивал-холле. Третий год подряд ведущим был британский актер Ричард Айоади.

Источник: kinopoisk.ru