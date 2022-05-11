В Британии вручили премию BAFTA TV Awards 2022

Лучшим мини-сериалом в этом году признали «Срок» Льюиса Арнольда. Шон Бин, который исполнил в сериале главную роль, стал лучшим актером. А Джоди Комер, снявшаяся в драме «Сиделка», забрала награду за лучшую женскую роль.
Победители в главных номинациях следующие:
— Лучший драматический сериал — «На моем месте»
— Лучший мини-сериал — «Срок»
— Лучший телефильм — «Вместе»
— Лучшая мыльная опера — «Улица коронации»
— Лучший ситком — «Материнство»
— Лучшее развлекательное шоу — «Ант и Дек: Готовая еда субботним вечером»
— Лучший актер — Шон Бин
— Лучшая актриса — Джоди Комер
— Лучший актер второго плана — Мэттью Макфэдиен
— Лучшая актриса второго плана — Кэти Тайсон
— Лучший актер в комедийном сериале — Джэми Деметриу
— Лучшая актриса в комедийном сериале — Софи Уиллан.
Церемония награждения прошла 8 мая в лондонском Ройал-Фестивал-холле. Третий год подряд ведущим был британский актер Ричард Айоади.
Источник: kinopoisk.ru