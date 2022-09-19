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В Британии создали «экологично звучащий» винил из биопластика
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Сегодня в 10:21

В Британии создали «экологично звучащий» винил из биопластика

Объединение экспертов музыкальной индустрии и устойчивого развития Evolution Music разработало 12-дюймовый винил из биопластика. Для производства использовалось существующее оборудование для прессования пластинок. На винил записали треки исполнителей Beatie Wolfe и Michael Stipe.

Для изготовления пластинки использовали специально разработанный биопластик вместо традиционного углеродоемкого поливинилхлорида. Экологичный винил выглядит и функционирует как обыкновенный.

В рамках релиза было продано 500 копий экологичного винила, вырученные средства переданы в благотворительную организацию EarthPercent.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #экология #музыка #биотехнологии #винил
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