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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Бишкеке завершается строительство нового парка здоровья
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Сегодня в 10:42

В Бишкеке завершается строительство нового парка здоровья

В Бишкеке близится к завершению строительство нового парка здоровья на месте бывшего парка любви по проспекту Ч. Айтматова, площадью более 10 гектаров.

В новом общественном пространстве уже завершено строительство тротуаров и аллей, готова автопарковка на 300 машин, медпункт и санузлы, установлено 115 скамеек. Также с северной стороны парка сотрудники МП «Бишкекасфальтсервис» построили новую дорогу от пр. Ч. Айтматова до Токтоналиева.

Прямо сейчас идет строительство спортивной зоны, здесь предусмотрены футбольное, баскетбольное поля, объемная шахматная доска и велодром, все это будет окружено беговой дорожкой, которую мы начали укладывать резиновым покрытием.

Источник: zakon.kz

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