В Бишкеке завершается строительство нового парка здоровья

В Бишкеке близится к завершению строительство нового парка здоровья на месте бывшего парка любви по проспекту Ч. Айтматова, площадью более 10 гектаров.

В новом общественном пространстве уже завершено строительство тротуаров и аллей, готова автопарковка на 300 машин, медпункт и санузлы, установлено 115 скамеек. Также с северной стороны парка сотрудники МП «Бишкекасфальтсервис» построили новую дорогу от пр. Ч. Айтматова до Токтоналиева.

Прямо сейчас идет строительство спортивной зоны, здесь предусмотрены футбольное, баскетбольное поля, объемная шахматная доска и велодром, все это будет окружено беговой дорожкой, которую мы начали укладывать резиновым покрытием.

Источник: zakon.kz

