В Бишкеке состоится самый большой Форум франшиз и услуг для бизнеса в Кыргызстане

3 декабря 2022 года с 09:00 до 18:00 в здании Филармонии им Т.Сатылганова пройдет Форум франшиз.
В программе форума будут представлены:
— выставка отечественных и зарубежных франшиз и услуг для бизнеса
— выступление международных спикеров
— презентация грантов для развития бизнеса
— получение беспроцентных кредитов для развития бизнеса
— привлечение инвестиций для бизнеса
— полезные мастер-классы для личностного роста и бизнеса.
Среди спикеров:
— Чолпонбек Жумашукуров — сооснователь инвестиционного фонда Highland Capital и со-основатель клуба профессионалов ProKG
— Асель Сыдыкова — спикер мирового класса, автор бестселлера «Миссия на милион»
— Нурбек Айбашов — кинопродюсер массовых фильмов в КР, меценат, основатель франшизы «Пена»
— Анатолий Хван — предприниматель, бизнес-коуч, эксперт по продажам
— Асем Кузенбаева — CEO Topsales.kz, предприниматель, эксперт по построению систем продаж и маркетинга, MBA.
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