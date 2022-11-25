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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Бишкеке состоится самый большой Форум франшиз и услуг для бизнеса в Кыргызстане
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Сегодня в 10:13

В Бишкеке состоится самый большой Форум франшиз и услуг для бизнеса в Кыргызстане

3 декабря 2022 года с 09:00 до 18:00 в здании Филармонии им Т.Сатылганова пройдет Форум франшиз.

В программе форума будут представлены:

— выставка отечественных и зарубежных франшиз и услуг для бизнеса

— выступление международных спикеров

— презентация грантов для развития бизнеса

— получение беспроцентных кредитов для развития бизнеса

— привлечение инвестиций для бизнеса

— полезные мастер-классы для личностного роста и бизнеса.

Среди спикеров:

— Чолпонбек Жумашукуров — сооснователь инвестиционного фонда Highland Capital и со-основатель клуба профессионалов ProKG

— Асель Сыдыкова — спикер мирового класса, автор бестселлера «Миссия на милион»

— Нурбек Айбашов — кинопродюсер массовых фильмов в КР, меценат, основатель франшизы «Пена»

— Анатолий Хван — предприниматель, бизнес-коуч, эксперт по продажам

— Асем Кузенбаева — CEO Topsales.kz, предприниматель, эксперт по построению систем продаж и маркетинга, MBA.

Регистрация по ссылке.

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#франшиза #кыргызстан #бишкек #мероприятия #форум
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.