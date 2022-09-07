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В Бишкеке пройдет IT-форум
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Сегодня в 10:04

В Бишкеке пройдет IT-форум

В Бишкеке 9 сентября пройдет IT-форум с участием японских специалистов.

На форуме ожидается выступление известного в академических кругах ряда стран профессора Мицухиро Маэды. Он поделится с участниками японской методологией составления новой системы обучения и развития кадров.

Гости из Японии расскажут о результатах совместных проектов и выступят с актуальными предложениями по кибербезопасности. Также они обсудят с участниками форума возможности открытия совместного бизнеса в Кыргызстане.

Источник: 24.kg

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#бишкек #технологии #it #япония #форум
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