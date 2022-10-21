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В Бишкеке пройдет Bishkek Investment Forum
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Сегодня в 10:42

В Бишкеке пройдет Bishkek Investment Forum

10 ноября состоится Бишкекский Инвестиционный форум BIF 2022, одно из крупнейших бизнес мероприятий в Центральной Азии. Bishkek Investment Forum BIF проводится с 2015 года и является одним из крупнейших форумов Центральной Азии в сфере бизнеса и инвестиций.

11 ноября пройдет форум «Зеленая Экономика-2022», который будет посвящен вопросам развития зеленой экономики в Центральной Азии.

Главные задачи форума — налаживание и повышение потенциала деловых связей, обмен опытом и выработка единых позиций по продвижению региона Центральной Азии в качестве.

В рамках BIF и форума «Зеленая Экономика-2022» пройдет выставка Green Expo. Выставка Green Expo предложит своим посетителям узнать больше о том, какие «зеленые» технологии и решения поставляют сейчас на рынок Кыргызстана.

Также пройдет презентация 40 бизнес-проектов, которые также получат возможность размещения в каталоге BIF 2022. Из 40 бизнес проектов будут выбраны 3 лидера, которые смогут презентовать свой проект на главной сцене.

Кто может подать заявку для участия в форуме BIF 2022:

— малые и средние предприятия

— действующий бизнес

— стартапы.

Дата проведения: 10-11 ноября 2022 г.

Место: Dasmia

По всем вопросам обращаться по номеру: +996700883527 или на почту: bif@jia.kg.

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