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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Бишкеке назвали лучшие школы города
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Сегодня в 10:45

В Бишкеке назвали лучшие школы города

В список попали 26 учебных заведений. Управление образования города определило их по нескольким критериям: «золотые» сертификаты, аттестаты особого образца (красные), итоги районной, городской и республиканской олимпиад, результаты участников тестирования «Алтын-тамга». А также активность и качество участия в городском и республиканском конкурсах исследовательских проектов.

Лучшими признаны следующие школы: № 61, № 9, № 13, № 6, № 70, № 12, № 69, № 67, № 24, № 33, № 68, № 84, № 26, № 23, № 31, № 65, № 29, № 37, № 20, № 63, № 17, № 47, № 74, № 62, № 56, № 88.

Источник: sputnik.kg

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#образование #кыргызстан #бишкек #школы
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