В Бишкеке назвали лучшие школы города

В список попали 26 учебных заведений. Управление образования города определило их по нескольким критериям: «золотые» сертификаты, аттестаты особого образца (красные), итоги районной, городской и республиканской олимпиад, результаты участников тестирования «Алтын-тамга». А также активность и качество участия в городском и республиканском конкурсах исследовательских проектов.
Лучшими признаны следующие школы: № 61, № 9, № 13, № 6, № 70, № 12, № 69, № 67, № 24, № 33, № 68, № 84, № 26, № 23, № 31, № 65, № 29, № 37, № 20, № 63, № 17, № 47, № 74, № 62, № 56, № 88.
Источник: sputnik.kg