В Азербайджане запущена новейшая платформа электронной коммерции

Компания Zeroline подготовила новейшую платформу электронной коммерции для интернет-магазинов.
Пользуясь платформой, предприниматель получает следующие уникальные возможности:
— безопасность
— удобство для мобильных устройств
— круглосуточная поддержка
— полный контроль
— онлайн-платежи.
Zeroline подчеркивает, что на новейшей eCommerce-платформе предприниматели будут неограничены в своих возможностях. При необходимости специалисты компании могут расширить функционал сайта, в зависимости от нужд.
Цены варьируются в зависимости от объема ассортимента и функционала сайта, который потребуется.
Связаться с командой можно по телефону +994(50)777-76-07 или посредством сайта zeroline.az.
Источник: trend.az