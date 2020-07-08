В Азербайджане запущена новейшая платформа электронной коммерции

Компания Zeroline подготовила новейшую платформу электронной коммерции для интернет-магазинов.

Пользуясь платформой, предприниматель получает следующие уникальные возможности:

— безопасность

— удобство для мобильных устройств

— круглосуточная поддержка

— полный контроль

— онлайн-платежи.

Zeroline подчеркивает, что на новейшей eCommerce-платформе предприниматели будут неограничены в своих возможностях. При необходимости специалисты компании могут расширить функционал сайта, в зависимости от нужд.

Цены варьируются в зависимости от объема ассортимента и функционала сайта, который потребуется.

Связаться с командой можно по телефону +994(50)777-76-07 или посредством сайта zeroline.az.

Источник: trend.az