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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Азербайджане запущена новейшая платформа электронной коммерции
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Сегодня в 09:53

В Азербайджане запущена новейшая платформа электронной коммерции

Компания Zeroline подготовила новейшую платформу электронной коммерции для интернет-магазинов.

Пользуясь платформой, предприниматель получает следующие уникальные возможности:

— безопасность

— удобство для мобильных устройств

— круглосуточная поддержка

— полный контроль

— онлайн-платежи.

Zeroline подчеркивает, что на новейшей eCommerce-платформе предприниматели будут неограничены в своих возможностях. При необходимости специалисты компании могут расширить функционал сайта, в зависимости от нужд.

Цены варьируются в зависимости от объема ассортимента и функционала сайта, который потребуется.

Связаться с командой можно по телефону +994(50)777-76-07 или посредством сайта zeroline.az.

Источник: trend.az

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#бизнес #азербайджан #электроннаякоммерция
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