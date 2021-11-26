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В автомобилях Volvo появится дисплей на все лобовое стекло
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Сегодня в 10:40

В автомобилях Volvo появится дисплей на все лобовое стекло

Венчурный инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund вложился в израильский стартап Spectralics, занимающийся оптическими технологиями. Инвестиции позволят Volvo стать первым автопроизводителем, который получит доступ к многослойному тонкому оптическому индикатору MLTC.

MLTC — это новый тип оптической пленки, предназначенной для прозрачных поверхностей: она накладывает изображение поверх лобового стекла, а не проецирует, как HUD-дисплеи, сообщили в компании. Размер и форму пленки можно выбирать. Например, ее можно нанести как на лобовое, так и на боковые стекла автомобиля.

MLTC способна покрыть лобовое стекло от стойки до стойки и выводить на него уже привычную многим информацию о скорости или навигации. Также можно вывести предупреждение о диких животных на пути, при этом пленка способна создавать ощущение расстояния до виртуальных объектов.

Spectralics — израильская компания, работа которой в основном сосредоточена в аэрокосмической отрасли. Компания впервые привлекла внимание Volvo в рамках программы MobilityXLab в Гетеборге.

Источник: rb.ru

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