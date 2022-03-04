В Австралии создадут гравитационный поезд, который не требует топлива. Он может работать вечно

1 марта горнодобывающая корпорация Fortescue завершила приобретение британской компании Williams Advanced Engineering, которая занимается производством экологически чистых и возобновляемых источников энергии. Объединенное руководство представило проект первого в мире гравитационного поезда, который в теории может работать бесконечно.

Разработка, получившая название Infinity Train, отличается нулевым уровнем выбросов. Поезд будет использовать энергию гравитации для перезарядки аккумуляторных систем. Он создан для перевозки железной руды.



Источник: srsly.ru