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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В августе казахстанцы смогут улететь в Таиланд и Грузию
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Сегодня в 10:17

В августе казахстанцы смогут улететь в Таиланд и Грузию

В Казахстане с учетом улучшения эпидемиологической обстановки прорабатываются вопросы по восстановлению авиасообщений с другими странами, в том числе в августе планируется открыть рейсы в Таиланд и Грузию с 3 августа.

Источник: zakon.kz

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#казахстан #грузия #авиаперелет #тайланд
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