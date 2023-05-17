В Астане состоится Astana Half Marathon 2023

До самого ожидаемого бегового события в столице, которое уже второй год подряд собирает вместе тысячи любителей бега и здорового образа жизни, осталось чуть больше месяца.

Уже 18 июня в столице пройдет Astana Half Marathon 2023.

Участники пробегут маршрут, проходящий через самые знаковые достопримечательности мегаполиса.

В этом году доступны дистанции: 21 километр, 10 километров, 10 километров скандинавская ходьба и эстафета экиден. Участники могут выбрать то, что подходит им больше всего. Всех гостей ждут яркие эмоции и новые знакомства.

Дата: 18 июня 2023 года

Место старта: Международный Выставочный Центр EXPO.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события, зарегистрируйтесь на сайте almaty-marathon.kz и готовьтесь к захватывающей гонке.