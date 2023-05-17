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В Астане состоится Astana Half Marathon 2023
139
Главный

Сегодня в 10:04

В Астане состоится Astana Half Marathon 2023

До самого ожидаемого бегового события в столице, которое уже второй год подряд собирает вместе тысячи любителей бега и здорового образа жизни, осталось чуть больше месяца.

Уже 18 июня в столице пройдет Astana Half Marathon 2023.

Участники пробегут маршрут, проходящий через самые знаковые достопримечательности мегаполиса.

В этом году доступны дистанции: 21 километр, 10 километров, 10 километров скандинавская ходьба и эстафета экиден. Участники могут выбрать то, что подходит им больше всего. Всех гостей ждут яркие эмоции и новые знакомства.

Дата: 18 июня 2023 года

Место старта: Международный Выставочный Центр EXPO.

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события, зарегистрируйтесь на сайте almaty-marathon.kz и готовьтесь к захватывающей гонке.

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#астана #казахстан #спорт #марафон #беговойсезон
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.