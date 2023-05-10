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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Астане пройдет ярмарка стажировок GO Exchanges
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Главный

Сегодня в 15:55

В Астане пройдет ярмарка стажировок GO Exchanges

GO Exchanges от AIESEC в Астане — это ярмарка стажировок, на которой вы сможете познакомиться с международными партнерами, получить индивидуальную консультацию и податься на международные стажировки от AIESEC.

13 мая офлайн в городе Астана и 20 мая онлайн вы получите уникальную возможность подать на стажировку на самой ярмарке.

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Что вы получите, если зарегистрируетесь:
— понимание системы подачи
— обратная связь по вашему CV
— информативные сессии от международных партнеров
— панельная дискуссия от опытных стажеров
— ценные призы за активность.

Участвовать могут все желающие от 18 до 30 лет.
Дедлайн регистрации 11 мая!

Переходите по ссылке для регистрации и воспользуйтесь возможностью изменить свою жизнь.

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#астана #казахстан #студенты #образование #стажировка
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.