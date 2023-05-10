В Астане пройдет ярмарка стажировок GO Exchanges

13 мая офлайн в городе Астана и 20 мая онлайн вы получите уникальную возможность подать на стажировку на самой ярмарке.
Что вы получите, если зарегистрируетесь:
— понимание системы подачи
— обратная связь по вашему CV
— информативные сессии от международных партнеров
— панельная дискуссия от опытных стажеров
— ценные призы за активность.
Участвовать могут все желающие от 18 до 30 лет.
Дедлайн регистрации 11 мая!
Переходите по ссылке для регистрации и воспользуйтесь возможностью изменить свою жизнь.