В Астане пройдет яркое танцевальное событие — международный фестиваль BLAZE

BLAZE — международный Чемпионат и Баттл по современным и уличным танцам.
С 29 апреля по 1 мая сотни лучших танцоров соберутся на крупнейшей концертной площадке столицы: EXPO CONGRESS CENTER.
В программе три блока фестиваля:
— BLAZE BATTLE
— BLAZE CHOREO CHAMP
— мастер-классы от приглашенных судей.
Судьи мероприятия — топы мировой сцены, тренд-сеттеры танцевальной индустрии и выдающиеся педагоги:
— KUTY, Choreo Judge, Франция
— JUNIOR YUDAT, Hip-Hop Judge, Франция
— DUC ANH TRAN, Choreo Judge, Венгрия
— SOYUZ, Popping Judge, Франция
— ASSIYA, Choreo Judge, Казахстан.
Участники из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России смогут обменяться опытом и вместе выйти на новый уровень.
Принять участие может каждый, кто испытывает страсть к танцам. Любитель, профессионал или просто фанат, наблюдающий со стороны — приходите испытать эти эмоции.
Регистрация на участие в мастер-классах, Чемпионате и Баттлах открыта до 25 апреля. Переходите на сайт: dreamway.kz.
Для зрителей доступны к посещению два дня:
29 апреля — BLAZE BATTLE с 10:00 до 19:00
1 мая — BLAZE CHOREO CHAMP & BATTLE FINALS с 10:00 до 20:00
Билеты приобретаются в день мероприятия в Конгресс-Центре. Стоимость 2000-5000 тенге.
Следите за новостями в профиле @blaze.fest.