В Астане пройдет прием в честь 62-летия Национального Дня и 32-летия Освобождения Государства Кувейт

22 февраля 2023 года в 19:00 в St.Regis Astana, в торжественном зале «Астор», состоится официальный прием в честь 62-летия Национального Дня и 32-летия Освобождения Государства Кувейт, а также празднование 30-летия дипломатических отношений между Государством Кувейт и Республики Казахстан.

На мероприятии будет присутствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Кувейт доктор Омар Аль-Кандари, гости из числа глав дипломатических миссий и международных организаций, представители МИД РК и других государственных учреждений, деятели политики, представители общественных организаций и учебных заведений.