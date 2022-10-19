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В Астане пройдет масштабный международный форум с участием Нобелевских лауреатов
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Сегодня в 10:20

В Астане пройдет масштабный международный форум с участием Нобелевских лауреатов

26-28 октября в Астане, во Дворце Мира и Согласия, пройдет масштабный международный форум, на котором выступят лауреаты Нобелевской премии, руководители международных компаний, мировые новаторы и общественные лидеры.

Участникам будет представлен научно-познавательный TED Talk. Зрителей ждет большое количество выступлений в современном формате по ключевым направлениям:

1. Счастье во времена кризиса.

2. Стремимся ли мы к новому финансовому кризису?

3. Как неудачи побуждают к инновациям.

4. Homofuturus: Начало или конец человечества?

5. Разум без границ.

6. Будущее инноваций.

7. Чему университеты нас не учат?

8. В чем важность рациональности?

9. Кризис глобализации.

10. Что вы не знали о войне?

В числе подтвержденных ключевых спикеров:

— Тавакуль Карман, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года

— Пол Мизенер, вице-президент Amazon по глобальной инновационной политике

— Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, советник Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, почетный профессор Инчхонского университета

— Кейша Торп, обладательница всемирной учительской премии 2021 года

— Арсен Томский, CEO InDriver

— Тим Дрейпер, пионер венчурного бизнеса США, миллиардер

— Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования Республики Казахстан

— Нурдаулет Айдосов, генеральный директор JUSAN Bank

— Мартин Везовски, главный футуролог глобальной корпорации SAP

— Стивен Пинкер, всемирно известный популяризатор науки, нейропсихолог, профессор психологии Гарвардского университета

— Джина Шолер, автор бестселлера «Life Design: 30 минут изменить жизнь»

— Эштон Эпплуайт, мировой эксперт в области старения, писатель и активист.

Главными партнерами Нобелевского фестиваля являются мировая компания Coca-Cola, Jusan Банк, корпорация Altyn Qyran, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова и Казахский агро-технический университет им. С. Сейфуллина

Приобрести билеты на V Nobel Fest и получите возможность выиграть призы можно по ссылке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.