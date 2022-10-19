В Астане пройдет масштабный международный форум с участием Нобелевских лауреатов

26-28 октября в Астане, во Дворце Мира и Согласия, пройдет масштабный международный форум, на котором выступят лауреаты Нобелевской премии, руководители международных компаний, мировые новаторы и общественные лидеры.
Участникам будет представлен научно-познавательный TED Talk. Зрителей ждет большое количество выступлений в современном формате по ключевым направлениям:
1. Счастье во времена кризиса.
2. Стремимся ли мы к новому финансовому кризису?
3. Как неудачи побуждают к инновациям.
4. Homofuturus: Начало или конец человечества?
5. Разум без границ.
6. Будущее инноваций.
7. Чему университеты нас не учат?
8. В чем важность рациональности?
9. Кризис глобализации.
10. Что вы не знали о войне?
В числе подтвержденных ключевых спикеров:
— Тавакуль Карман, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года
— Пол Мизенер, вице-президент Amazon по глобальной инновационной политике
— Рае Квон Чунг, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, советник Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, почетный профессор Инчхонского университета
— Кейша Торп, обладательница всемирной учительской премии 2021 года
— Арсен Томский, CEO InDriver
— Тим Дрейпер, пионер венчурного бизнеса США, миллиардер
— Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования Республики Казахстан
— Нурдаулет Айдосов, генеральный директор JUSAN Bank
— Мартин Везовски, главный футуролог глобальной корпорации SAP
— Стивен Пинкер, всемирно известный популяризатор науки, нейропсихолог, профессор психологии Гарвардского университета
— Джина Шолер, автор бестселлера «Life Design: 30 минут изменить жизнь»
— Эштон Эпплуайт, мировой эксперт в области старения, писатель и активист.
Главными партнерами Нобелевского фестиваля являются мировая компания Coca-Cola, Jusan Банк, корпорация Altyn Qyran, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова и Казахский агро-технический университет им. С. Сейфуллина
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