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В Астане пройдет концерт La STRAVAGANZA
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Сегодня в 10:46

В Астане пройдет концерт La STRAVAGANZA

25 февраля в театре «Астана Балет» пройдет концерт La STRAVAGANZA симфонического оркестра театра «Астана Балет», приглашенного дирижера Армана Мурзагалиева и приглашенного солиста Юстуса Гримм, виолончель.

На концерте будет звуковой кластер в виде симфонической поэмы «Влтава», одного из главных композиторов Чехии Бедржиха Сметаны, и знаменитая «Рапсодия» no.1 великого румынского музыканта Джордже Энеску.

Завершат концерт песни Абая, адаптированные к звучанию большого оркестра мелодистом Куатом Шильдебаевым.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.