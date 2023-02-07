В Астане пройдет концерт La STRAVAGANZA

25 февраля в театре «Астана Балет» пройдет концерт La STRAVAGANZA симфонического оркестра театра «Астана Балет», приглашенного дирижера Армана Мурзагалиева и приглашенного солиста Юстуса Гримм, виолончель.
На концерте будет звуковой кластер в виде симфонической поэмы «Влтава», одного из главных композиторов Чехии Бедржиха Сметаны, и знаменитая «Рапсодия» no.1 великого румынского музыканта Джордже Энеску.
Завершат концерт песни Абая, адаптированные к звучанию большого оркестра мелодистом Куатом Шильдебаевым.