В Астане прошла «Прожарка резюме» от weproject.media

Большое мероприятие, посвященное правильному составлению резюме, состоялось при поддержке Инновационного кластера Nazarbayev University NURIS. Делимся с вами самыми интересными моментами и фотографиями.





1 ноября команда weproject.media совместно с Инновационным кластером Nazarbayev University NURIS провела большую «Прожарку резюме». Во время мероприятия HR-эксперты разобрали резюме читателей, дали советы и рекомендации о том, как сделать их лучше.





Начальник отдела IT-рекрутинга в Beeline Казахстан Мария Пилипенко подчеркнула важность добавления ссылок на социальные сети, в частности на LinkedIn, подсказала, каким должно быть описание рабочих обязанностей и перечисление навыков. Все это — с добавлением юмора и популярных мемов.





Рекрутер KPMG Кавказ и Центральная Азия Азиза Азиева рассказала о важности сохранения структуры резюме, отметила необходимость указывать уровень знания языков с помощью международных стандартов и указала, что нужно обращать внимание даже на небольшие детали, вроде почтового адреса.





Руководитель команды рекрутинга ForteBank Анара Кенжебаева рассказала о том, что кандидатам стоит создавать отдельное резюме под разные позиции, отметила важность правильного заполнения блоков документа и подчеркнула, что оптимальный объем для резюме — одна или полторы страницы.





Спикеры также ответили на вопросы аудитории во время QA-сессии. Зрители интересовались важностью добавления фотографии в резюме, спрашивали о том, насколько необходимо сопроводительное письмо и уточняли, как заполнять резюме, когда опыта работы еще нет. Самые активные зрители получили подарки от наших спикеров и партнеров — мерч, бесплатные консультации и книги.













По итогам мероприятия мы, вместе со спикерами, составили список книг, которые помогут вам построить успешную карьеру:

1. «Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах», Г. Кеннеди. Навыки переговоров нужны специалистам практически любой отрасли. И тем более они понадобятся вам, если вы хотите расти по карьерной лестнице и добиваться новых высот.

2. «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ», Д. Гоулман. Книга, которая помогает понять, что такое EQ и как развитый эмоциональный интеллект помогает в жизни и работе.

3. «Как работать по 4 часа в неделю», Т. Феррис. Книга, которая помогает переосмыслить приоритеты и научиться эффективно управлять своим временем.

Эти и другие книги вы можете приобрести на сайте наших партнеров — компании «Меломан/Марвин».

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