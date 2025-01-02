В Астане прошел Форум-практикум по управлению проектами

13 декабря 2024 года в Астане состоялся форум по управлению проектами, организованный консалтинговой компанией People&Projects. Мероприятие объединило 150+ участников из 9 городов Казахстана, представляющих самые разнообразные отрасли: государственный сектор, нефтегазовую промышленность, сельское хозяйство, образование, недвижимость, туризм, логистику, ресторанный бизнес, медицину, геологию, производство молочной продукции, космическую промышленность, IT и квазигосударственные организации.





Форум стал платформой для обмена знаниями и опытом с признанными специалистами, среди которых:

— Зарина Биюмбаева — международный сертифицированный Senior Lead Project Manager: PECB ISO, C IPMA, PROCSI

— Иван Чубисов — директор проектов Level A IPMA, РМР, бизнес-тренер, асессор, консультант

— Рашит Абдразаков — бизнес-тренер, Programmes Director Level A IPMA

— Фархад Мантеев — Prosci® Certified Advanced Instructor, руководитель офиса по Центральной Азии

— Азат Тураров — основатель AgilePM.kz, аккредитованный тренер ICAgile и Scaled Agile Framework®: SAFe® SPC.

Зарина Биюмбаева, основатель и организатор форума





Форум People&Projects инициирован с целью объединить сообщество проектных менеджеров и проектных команд. Эта та категория людей, которые делают прекрасные результаты, но часто из-за нагрузки не успевают воспринимать и признавать, насколько они крутые. Отличительной чертой этого форума было то, что мы собрали всех представителей профессиональной сертификации, а также анонсировали независимую премию People&Projects Central Asia Award. Отбор заявок на премию откроется 1 февраля 2025 года. Лауреатов премии мы наградим на следующем форуме, 21 ноября 2025 года.

Участники получили уникальную информацию о современных методах управления изменениями, командной динамике и актуальных трендах в проектном менеджменте.





Азат Тураров, спикер форума

Впечатления положительные, понравилось все: от аудитории до тем форума и его организации. Кто пришел на какие-то конкретные темы или к спикерам, думаю для себя много полезного взяли. Мне было бы интересно участвовать в подобных мероприятиях, как по мне, если даже несколько человек в зале получили ценную информацию, то это тоже важно.





Форум стал важным событием для профессионального сообщества Казахстана, направленным на развитие культуры проектного управления и внедрение инновационных подходов.