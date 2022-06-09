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В «Астана Балет» пройдут премьеры новых балетов
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Сегодня в 09:45

В «Астана Балет» пройдут премьеры новых балетов

10 и 11 июня на сцене театра «Астана Балет» пройдет «Вечер одноактных балетов». В первом отделении ценителям высокого искусства представят одноактный балет «Путешествие памяти» в постановке Раймондо Ребека.

Во втором отделении вечера столичная публика сможет насладиться балетом A Fuego Lento бразильского хореографа Рикардо Амаранте.

19 и 19 июня «Астана Балет» порадует публику двухактным полотном «Шелковый путь» на либретто казахстанского поэта, заслуженного деятеля Казахстана Бахыта Каирбекова. Хореографом выступила Мукарам Авахри, главный балетмейстер театра «Астана Балет», заслуженный деятель Казахстана. Продажа билетов на спектакль уже началась и осуществляется в режиме онлайн на сайте театра.

Спектакль «Шелковый путь» — путь танца, музыки, смешение стилей и культур, который включает в себя сцены: «Создание шелка», «Шествие каравана», «Нефрит», «Создание гончарного искусства», «Рим», «Персия», «Гунны» и другие.

В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: композиторы — Арманд Амар и Ренат Гайсин, художник по костюмам — Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф – Аскар Искаков, видеохудожник — Нурлан Керей.

5, 6, 8 и 9 июля на сцене театра «Астана Балет» состоится премьера одноактного балета «Орфей и Эвридика», посвященная Дню столицы.

Балет положен на музыку композиторов Сергея Прокофьева, Эдуарда Уильяма Элгара, Георга Фридриха Генделя, Дэвидсона Джаконелло, которая подчеркивает и выделяет происходящее на сцене. В сценических костюмах немецкого костюмера Деннис Пешке, отражена символика этого мифа, а в декорациях чешского сценографа Отто Бубеничека использованы неравномерные зеркальные геометрические образы, напоминающие горы.

Во втором отделении вечера поклонники хореографического искусства смогут насладиться хореографической миниатюрой «Падшие ангелы» гения современного танца Иржи Килиана на музыку Стивена Райха, премьера которого с большим успехом состоялась 1 и 2 апреля текущего года в театре «Астана Балет». На сцену столичного театра один из самых известных черно-белых балетов перенес хореограф Стефан Жеромски.

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