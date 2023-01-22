В «Астана Балет» пройдет «Вечер одноактных балетов»

3 и 4 февраля театр «Астана Балет» представит «Вечер одноактных балетов», в программу которого вошли спектакли «Саломея» главного балетмейстера театра Мукарам Авахри и Longing Рикардо Амаранте.

В первом отделении вечера будет представлена постановка хореографа Рикардо Амаранте — Longing. Балет выполнен в неоклассическом стиле на музыку аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера и представляет собой попытку разобраться в извечных вопросах человеческих отношений.

Во втором отделении вечера состоится показ одноактного балета «Саломея» в хореографии заслуженного деятеля Республики Казахстан Мукарам Авахри. Драма поставлена по мотивам пьесы Оскара Уайльда.

Завершающий штрих на полотне — завораживающее музыкальное сопровождение композитора Фазила Сая. Хореографически балет решен в стиле графической пластики с элементами ориентализма. Особенностью стало и то, что в нем использованы разнообразные техники исполнения — танец на пуантах и босиком.