Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
v-astana-balet-proydet-vecher-odnoaktnyh-baletov
В «Астана Балет» пройдет «Вечер одноактных балетов»
110
Главная
/
Возможности
/
Новости

Вчера в 10:21

В «Астана Балет» пройдет «Вечер одноактных балетов»

3 и 4 февраля театр «Астана Балет» представит «Вечер одноактных балетов», в программу которого вошли спектакли «Саломея» главного балетмейстера театра Мукарам Авахри и Longing Рикардо Амаранте.

В первом отделении вечера будет представлена постановка хореографа Рикардо Амаранте — Longing. Балет выполнен в неоклассическом стиле на музыку аргентинских композиторов Астора Пьяццоллы и Пабло Циглера и представляет собой попытку разобраться в извечных вопросах человеческих отношений.

Во втором отделении вечера состоится показ одноактного балета «Саломея» в хореографии заслуженного деятеля Республики Казахстан Мукарам Авахри. Драма поставлена по мотивам пьесы Оскара Уайльда.

Завершающий штрих на полотне — завораживающее музыкальное сопровождение композитора Фазила Сая. Хореографически балет решен в стиле графической пластики с элементами ориентализма. Особенностью стало и то, что в нем использованы разнообразные техники исполнения — танец на пуантах и босиком.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #казахстан #астанабалет #театр #спектакль
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вышел второй специальный эпизод «Эйфории»
2682
Волонтеры помогли пенсионерам очистить дворы от снега
2648
В Астане пройдет песенный конкурс Turkvision
3149
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.