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В «Астана Балет» готовят премьеру нового балета
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Сегодня в 10:49

В «Астана Балет» готовят премьеру нового балета

6 и 7 ноября в театре «Астана Балет» состоится премьера одноактного балета «Желтораңғы туралы аңыз» в постановке казахстанского хореографа Анвары Садыковой. В этом балете поднимается одна из актуальных тем сегодняшнего дня — вторжение мира людей в мир природы, которое оборачивается страшными последствиями: от загрязнения биосферы и разрушения природных экосистем до изменения климата и глобальных пандемий.

Либретто к балету написал знаменитый казахстанский поэт Бахыт Каирбеков. Каждая картина спектакля обладает философским содержанием, а образы наполнены внутренним осмыслением и внешней красотой.

Начало спектаклей: 6 ноября, 19:30. 7 ноября в 18:00.

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#астана #премьера #астанабалет #театр
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