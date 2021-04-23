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В Apple решили изменить способ получения получения уведомлений
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Сегодня в 11:32

В Apple решили изменить способ получения получения уведомлений

Apple Inc. решила изменить способ получения уведомлений в iOS 15. Кроме того, изменятся домашний экран iPad и экран блокировки.

Официально обновление представят в июне на Всемирной конференции разработчиков, выйдет же iOS 15 в сентябре 2021 года перед выходом новых iPhone.

Пользователи смогут устанавливать режим работы мобильного устройства, например, «за рулем», «работаю», «сплю», и определять, какие именно уведомления будут приходить во время каждого из режимов. Сменить режим можно будет на экране блокировки или в настройках. Также можно будет устанавливать автоматический ответ на сообщения.

Параллельно компания работает над обновлением iMessage, что позволит ей стать полноценной социальной сетью и усилить конкуренцию с другими мессенджерами.

Источник: rb.ru

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#технологии #iphone #apple #обновление
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