В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере

В Амстердаме на канале Аудезейтс Ахтербургвал открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере.

Церемонию открытия моста провела королева Нидерландов Максима. Сооружение будет временным — напечатанный мост возведен, чтобы заменять привычный в течение двух лет. За это время старый мост отреставрируют и вновь введут в эксплуатацию.

Временный мост оснащен интеллектуальными датчиками. С их помощью власти Нидерландов смогут узнать больше о транспортных потоках, идущих через мост. Кроме того, специалисты исследуют специфику эксплуатации подобных построек.

Созданная при помощи 3D-печати конструкция появилась благодаря компании MX3D, разработчику программного обеспечения Autodesk, сталелитейному гиганту Arcelotittal, инженерам Arup и Университету Твенте.

Источник: daily.afisha.ru