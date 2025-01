В Алматы завершился фестиваль Foodie Fest. Рассказываем, как это было

С 8 ноября по 8 декабря в Алматы впервые прошел большой гастрономический фестиваль Foodie Fest. В течение месяца уникальные сочетания блюд из 20 лучших ресторанов города можно было попробовать в самих заведениях или с доставкой Ultima.

Тарас Корчагин, шеф-повар ресторана Nuala

Для меня Foodie Fest оказался нестандартным и интересным мероприятием, а для ресторана – еще одной возможностью подарить гастрономический опыт нашим гостям, в том числе новым, которые узнали о нас благодаря фестивалю.Приятно наблюдать за развитием ресторанной сферы нашего города.

Лучшие рестораны Алматы — как новые, так и проверенные временем — предложили гостям дегустационные сеты из трех-пяти авторских блюд, созданные специально к фестивалю, по фиксированной цене 12 000 тенге. Многие заведения сделали акцент на локальных продуктах и новом прочтении традиционных рецептов. В дополнение к каждому сету шел коктейль от партнера фестиваля — Martini Fiero&Tonic. Также сеты можно было заказать в доставке Ultima Яндекс Go.

Дмитрий Дулов, шеф-повар ресторана More & More

Foodie Fest стер границы между высокой кухней и широкой аудиторией, делая fine dining доступным. Хочется верить, что с каждым годом участников станет больше — больше шефов, больше идей и заведений.

Для ресторанов фестиваль стал возможностью продемонстрировать мастерство своей команды, а для алматинцев и гостей города — шансом испытать новый гастрономический опыт, попробовать необычные вкусовые сочетания, созданные специально к фестивалю.

Подробнее о фестивале по ссылке .

Рестораны-участники Foodie Fest: «Афиша», «Огонек», «Пекинская Утка», «Салон Вкуса», Akami, Beefeater Dostyk, Beefeater Samal, Blanca, Cafeteria Dostyk, Cafeteria Esentai, Cafeteria Kurmangazy, Capriccio, Cheeseria, Jent, More & More, Nuala, Pier, Raw, Sandyq и TheM.