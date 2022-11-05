В Алматы состоялся III региональный рекламный форум RAF-2022 и стали известны победители премии Tribune

В Алматы в Доме приемов Бакшасарай 3 ноября прошел III региональный рекламный форум RAF-2022.

Главная тема мероприятия — «Стратегия роста».

Мероприятие отрасли посетили около 400 участников, среди них — топ-персоны рекламно-медийной и маркетинговой сфер — сетевых и локальных рекламных и digital-агентств, СМИ, ТВ и digital сейлз-хаусов, операторов наружной рекламы, рекламодателей, представителей госорганов, международных экспертов и спикеров из семи стран — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Беларуси и России.

Также можно было посмотреть прямую трансляцию с главного зала на 13-ти площадках Казнета — Tribune.kz, Exclusive.kz, Weproject media, Stan.kz, NUR.kz, zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Qazaqpress, Капитал, Caravan.kz, 365info и GlobalNews.kz.

Участники форума подняли актуальные вопросы рекламно-медийного рынка, маркетинга, креатива и digital:

— драйверы рекламного рынка в текущей экономической ситуации

— эффективность маркетинга сегодня: вызовы для рекламщиков

— рекламный рынок РК: от проблем — к росту.

— креатив vs медиа — кто главный?

— агентства: выйти в лидеры и остаться

— Digital community - за прозрачность на диджитал-рынке

— рынки Центральной Азии: обзор, новые возможности и тренды

— эффективность в Digital: оценка и идеи для роста

— Digital-платформы и инструменты: новое и полезное уже здесь!

— новые возможности Mediaplatform.

— ТВ-спонсорство: примеры и возможности интеграций в линейной и нелинейной средах

— наружная реклама: все только начинается. Возможности для роста рекламодателей

— быстрорастущие тренды диджитал — пользуемся с умом

— ивент своими руками: как избежать основных ошибок.

В рамках форума RAF-2022 состоялось торжественное вручение премии онлайн-издания Tribune.kz.

На церемонии, которую провел известный телеведущий, продюсер, медиа-эксперт Серик Акишев, были названы имена победителей в четырех номинациях:

«Лучшая локальная новость» — Виталий Савков, Vi Digital Казахстан, за новость «В Казахстане впервые появилась карта Digital-агентств».

«Лучшая статья» — агентство Wunder Digital за материал «Рейтинг SMM-эффективности банков Казахстана».

«Лучший спецпроект» — агентство Optimum Media за материал «Optimum Media: мы глазами наших детей».

«Лучшее интервью» — Равшан Ибрагимов, MCA за интервью «Равшан Ибрагимов о рекламном рынке Узбекистана: еще 2 недели назад мы рассчитывали на рост в 19%».

Все обладатели премии, помимо дипломов, получили призы — ноутбуки Lenovo V14 от TECHNODOM.

Более подробную информацию о RAF-2022 и Премии Tribune можно прочесть на сайте tribune.kz

Партнеры премии — Technodom и Евразийский Банк.

Организатор RAF-2022 — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация

Генеральный партнер — Yandex Ads

Официальные партнеры — Publicis Groupe ССAR и TV Media Advertising Agencу

Партнеры — International Media Service, Jusan, Coca-Cola и Admixer Advertising

Креативные партнеры — Programmatic Platform Hitarget, EZ Solutions и Catharsis Group

Информационные партнеры — КТК, Almaty TV, Tribune.kz, Exclusive.kz, Weproject media, Stan.kz, NUR.kz, zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Qazaqpress, Капитал, Caravan.kz, Webpromo, 365info и GlobalNews.kz.