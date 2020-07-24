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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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В Алматы школьникам передадут 53 тысячи планшетов и ноутбуков для дистанционного обучения
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Сегодня в 10:20

В Алматы школьникам передадут 53 тысячи планшетов и ноутбуков для дистанционного обучения

В конце прошлого учебного года, когда школы перешли на дистанционное обучение, была определенная неготовность, каким образом адаптировать программы, как подготовить учителей и как это воспримут ученики. За это время были разработаны различные программы, внедрены телеуроки, и с 1-го сентября городские школы готовы обучать дистанционно.

22 тысячи планшетов подарят малообеспеченным семьям. Оставшимся школьникам без компьютеров выделят новые ноутбуки из школьных фондов.

В некоторых районах города были выявлены проблемы с интернетом. В 69 точках города при содействии с Министерством цифрового развития будет усилен сигнал. Во всех районах города интернет должен стать доступен на скорости не меньше восьми мегабит в секунду.

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#алматы #школы #интернет #обучение
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