В Алматы школьникам передадут 53 тысячи планшетов и ноутбуков для дистанционного обучения

В конце прошлого учебного года, когда школы перешли на дистанционное обучение, была определенная неготовность, каким образом адаптировать программы, как подготовить учителей и как это воспримут ученики. За это время были разработаны различные программы, внедрены телеуроки, и с 1-го сентября городские школы готовы обучать дистанционно.

22 тысячи планшетов подарят малообеспеченным семьям. Оставшимся школьникам без компьютеров выделят новые ноутбуки из школьных фондов.

В некоторых районах города были выявлены проблемы с интернетом. В 69 точках города при содействии с Министерством цифрового развития будет усилен сигнал. Во всех районах города интернет должен стать доступен на скорости не меньше восьми мегабит в секунду.