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В Алматы пройдет забег COPA ALMATY RUN
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Сегодня в 10:26

В Алматы пройдет забег COPA ALMATY RUN

2 апреля пройдет второй забег на короткие и средние дистанции на Центральном стадионе в Алматы.

COPA ALMATY RUN — это старт для любителей на 100 метров, 400 метров, 1500 метров и 3000 метров. При этом, каждый участник сможет бежать в двух и более дистанциях и для этого не нужна профессиональная подготовка.

Пробежать и получить свою медаль могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте сайте almaty-marathon.kz.

Стоимость участия составляет 6 000 тенге. Регистрация продлится до 19 марта или по достижению 600 участников.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.