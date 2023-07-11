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В Алматы пройдет Toyla music festival
664
Главный

05.07.2023

В Алматы пройдет Toyla music festival

Toyla — это современный восточный базар, в котором смешается все: музыкальные направления и стили, страны и города, дизайн и ремесло, традиции и тренды.

TOYLA Fest

Хедлайнером музыкального фестиваля выступит Hurts. Также на мероприятии выступят Dequine, Ayau, Lili, Rusha, Kilemger.

Во время фестиваля, гостям будут доступные разные локации: «Музыкальный ряд» — это сцена с лучшими представителями музыкальной индустрии из Казахстана и других уголков земного шара.

«Торговый ряд» — базар, на котором ремесленники, дизайнеры, творцы представят свои лучшие товары и услуги.

«Обжорный ряд» — праздновать, есть и пить. Восточная современная кухня и локальный стритфуд, крафтовые напитки и DETOX бары.

Дата: 7 июля

Место: Алматы, OFFTOP CLUB, улица Сағадата Нұрмағамбетова, 232

Узнать подробнее можно по ссылке

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